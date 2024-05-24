沙田帝堡城撻訂貨671萬重售 業主反復改價、終較5個月前賣平51萬
撰文：李明珠
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撤辣後市場整體氣氛回暖，但部分單位樓價升幅不似預期。沙田帝堡城本月錄暫錄6宗成交，當中有一伙兩房單位於年初撻訂後，最新以671萬元重新售出，呎價12,266元，最新成交價較撻訂前賣平約51萬元。
市場消息指，上述單位為帝堡城1座中層A室，實用面積547平方呎，兩房間隔，向北望街景。單位於去年10月叫價750萬元放盤，之後多次降價至今年1月以721.8萬元沽出，但隨即遭買家撻訂。於是業主再以720萬元放售，期間一度下降叫價至698萬元，但撤辣後又反價至700萬元以上。單位最終於近日成功以671萬元沽出，累減79萬元，折合呎價12,266元。
較5個月前撻訂價低50萬
是次成交價雖較5個月前721.8萬元的撻訂價低出50.8萬元，不過根據網上銀行估價，單位估值為671萬元，即成交價仍高出估價約20萬元。
原業主於2004年2月以240萬元購入單位，持貨20年帳賺431萬元或1.8倍。若連同上一手買家撻訂所賠付的金額，估計可再獲利多20萬元離場。
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