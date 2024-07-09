曾八球賣樓救亡、卻遭收樓 杏花邨三房狂借7次財仔、終賣平130萬
撰文：李煥好
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近年整體經濟環境走下坡，有財困業主將單位視為「提款機」多次抵押貸款，終「玩大咗」淪為銀主盤。市場消息指，杏花邨新近錄得一單銀主盤交易，一伙三房戶新近以673.8萬元沽出，原業主持貨38年，單位升值623.8萬元，約12倍。
值得留意的是，原業主為早年入市，過去36年間合共抵押單位至少12次，直至2020年更「借錢上癮」，兩年內向財仔借錢多達7次，最高金額涉752萬元，較目前單位成交價更高。此外，在2023年原業主試圖以800萬元沽售單位，惟估計由於涉及過多債務，最終沽售無果，單位淪為銀主盤。
單位減價8%沽出
涉及單位為杏花邨6座中層2室，實用面積596平方呎，屬三房間隔，望內園及學校景。單位以銀主盤形式放售，開價728萬元，因應市況減至680萬元。而新買家為用家，已睇樓約半年，見單位叫價十分吸引，立刻積極還價洽購，終以673.8萬元成功入市自用，單位累減54.2萬元或8%，成交呎價11,305元。
翻查資料，單位原由兩名業主共同所有，於1986年以50萬元購入，此次沽售，單位八年間帳面升值623.8萬元或約12倍。
↓↓杏花邨6座中層2室↓↓
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36年內涉12次抵押按揭 9次為借財仔
值得留意的是，該單位過去36年內涉12次抵押按揭記錄，連同1986年買入時的大型銀行一按，即平均每3年借一次錢；當中9次向不同財務機構借款，借款最頻密為易策略有限公司，涉及3筆借款，最高金額752萬元，合共1,940.5萬元。
2020年頻繁借錢 賣樓遭銀主截胡
最誇張時期為2020年至2022年，原業主兩年期間抵押單位承做7筆按揭，更於2022年同一日內向兩間財仔借款，最高一筆金額涉752萬元，可謂「瘋狂借錢」。
原業主曾於2023年試圖以800萬元沽出單位，以套現資金，但由於單位被多次抵押，負債纍纍，估計該宗成交遭銀主拒絕「截胡」，終沒收淪為銀主盤抵債。
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