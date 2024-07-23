海名軒極高層3800萬沽　較低廿層同類賣平兩成　買家係本地運動員

二手市場疲弱，紅磡海名軒有四房戶獲香港棍網球運動員擲3,800萬元入市，該單位成交價雖位處極高層位置，但竟較低20層同類單位跌價逾1,150萬元或23%。上手業主12年轉手帳面大賺逾三成。



是次成交為紅磡海名軒3座極高層A室，實用面積1,356平方呎，屬四房間隔，可望海景。單位於7月初以3,800萬元沽出，呎價28,024元。至於買家為李孟瓊（DAPHNE），其中英文名與中國香港棍網球運動員兼港隊隊長姓名相同，料為同一人。

前排左五：中國香港棍網球運動員李孟瓊（中國香港棍網球總會截圖）

新成交單位較低20層同類跌價逾1150萬

另據恒生網上銀行估價，上述單位估價為4,335萬元，即最新成交價較估價低535萬元或12.3%。參考同類成交單位為3座高層A室，實用面積相同，較上較成交低20層，於2023年5月以4,950萬元。反映今次極高層單位成交價相隔逾一年，不升反跌逾1,150萬元或23%。

至於，原業主2012年以2,900萬元購入，持貨至今12年，是次轉手帳面大賺900萬元，單位期內升值31%。