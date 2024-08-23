未補地價公居屋大賺　祥華邨7年升逾2倍　怡閣苑業主41年賺四球

二手市場疲弱，不過以未補地價入市的公屋、居屋業主則不受影響，仍然可以大賺離場。當中有粉嶺祥華邨有業主持貨7年單位已升值2.2倍。另外，亦有長沙灣居屋怡閣苑兩房業主持貨41年，轉手大賺379萬元離場。



粉嶺祥華邨公屋7年升值2.2倍

美聯物業分行區域經理吳偉文表示，是次成交為粉嶺祥華邨中層11室，實用面積約277平方呎，原則開放式改一房間隔。據知，單位最初以未補地價120萬元放售，及後即獲區內客洽購，經雙方議價後，業主同意減價13萬元以綠表價107萬元易手單位，呎價約3,863元。

據知，原業主2017年以未補地價33.7萬元買入，持貨至今7年，是次轉手帳面獲利73.3萬元，單位期內升值近2.2倍。

粉嶺祥華邨。

長沙灣居屋兩房未補地價410萬沽 業主41年大賺379萬

另外，長沙灣亦錄一宗未補地價居屋業主大賺離場個案。中原地產首席分區營業經理程智聰表示，是次成交為長沙灣怡閣苑E座低層4室，實用面積530平方呎，屬兩房間隔，新近以綠表價410萬元沽出，呎價7736元。新買家因鍾情單位間隔實用，議價後考慮片刻即決定買入作新居。

據知，原業主早於1983年12月以未補地價約31萬元買入單位，持貨至今41年，是次轉手帳面獲利379萬元離場，單位期內升值12.2倍。