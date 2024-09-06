仲量聯行：住宅租金離歷史高位僅差3%　細單位回報創2012年新高

住宅租金持續上升。仲量聯行最新發佈《香港住宅銷售市場綜述》表示，私人住宅租金指數距離2019年的歷史高位僅相差3%。A類住宅（面積431平方呎以下的細單位）的平均租金回報率於6月已創下自2012年以來的新高。



住宅租金距離歷史高位僅差3%

根據差餉物業估價署的私人住宅物業租金指數，A、B 及C類單位於2024年7月按年上升6.9%，達到自2019年以來的最高水平，目前的私人住宅租金指數距離2019年的歷史高位僅差3.0%。A及B類（面積431至752平方呎）的單位租金升幅最顯著，租金指數分別錄得6.9%及7.3%的按年增幅。

目前的私人住宅租金指數距離2019年的歷史高位僅差3.0%。

C類單位轉買為租成趨勢 按年增幅6.3%

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，面積較細的單位租金升幅較顯著，主要是受選擇鄰近商業區居住的非本地學生及專業人士所推動。與此同時，C類（面積753至1,075平方呎）單位錄得6.3%按年增幅。 這類物業需求增加主要來自於轉買為租的趨勢。 樓價預期進一步下跌，及高按揭供款造成的財務負擔，使租樓成為更吸引的選擇。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如。

A類單位平均租金創下自2012 年以來的新高

在租金上升和樓價下跌的情況下，A類單位的平均租金回報率在六月已攀升至3.4%，較過去十年的平均水平高出70個基點，並創下自2012年以來的新高。

從數據上看，近期推動租賃市場增長的主要因素似乎是新家庭形成數量增加以及租戶對自住業主的比例上升。2023年6月至2024年6月期間，家庭住戶平均人數由2.7人減少至2.6 人， 且家庭住戶數目按年增加1.5%即增加了3.98萬戶，達到276萬戶。

A類單位平均租金創下自2012 年以來的新高。

吸引人才政策推動中小型住宅的租金和回報率

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，此趨勢顯示對住宅租賃物業的持續需求將繼續推動租金增長。中小型住宅的租金和回報率在政府進一步推動吸引人才的政策下預計將持續上升。

李遠峰續指，未來影響住宅租金的因素包括人口輕微下降、收入增長停滯及就業市場轉弱。首先，於2023年中至2024年中，香港總人口輕微縮減4,300人， 這一減少是由1.81萬人的自然人口負增長及3.02萬人的其他人口淨流出所致。 另一方面，期内錄得4.4萬名單程證持有人的人口流入。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。

人口輕下降、收入增長停滯、就業市場轉弱影響住宅租金

此外，家庭住戶每月入息中位數的按年升幅由2024年1月的3.4%放緩至2024年6月的1.0%。 由於收入增長無法追上租金上升的速度，住戶需將收入中更大的一部分用於支付租金。

加上就業市場顯示壓力跡象，特別是在金融、保險、地產及商業服務行業。 該行業於2024 年第一季度的就業人數按年減少1.5萬人。 此收縮可能對外籍僱員及高收入人士的住屋需求產生更廣泛的影響。