屯門廣建貿易中心三層工廈交吉放售　叫價8028萬、呎價僅2900元

工廈市場錄放售。屯門廣建貿易中心將18樓、19樓及20樓三層樓面，以現有狀況交吉形式推出市場放售，物業總建築面積約27,684 平方呎。現時物業叫價約8,028萬元，呎價約2,900元。



廣建貿易中心為一座25層高的工業大廈，連兩層停車場並設5部客貨𨋢，於1994年落成。是次出售的物業為18樓、19樓及20樓，每層建築面積約9,228 平方呎，層與層之間高度約3.3米，每平方呎負重約150磅。每層樓面面積大，可分間為8個單位，單位面積約995平方呎至1,515平方呎，三層相連。

第一太平戴維斯副董事總經理及九龍銷售部主管蕭兆新表示，周邊屯門九巴車廠於上年年中，已接獲城規會不反對重建為3幢商廈，所涉及的總樓面面積超過200萬平方呎。而屯門工業區內同樣地有多幢工廈亦早已獲得不反對通知書並擬重建為商廈，展望屯門工業區將如觀塘一樣轉型為商貿區。