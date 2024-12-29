唔睇就唔會買｜湯文亮

有KOL話在年尾大掃除，發覺佢老婆有很多仍未著過的新衫，而佢老婆解釋就是在名店shopping ，睇了很多衫，如果唔買就唔好意思，買咗之後覺得唔係幾啱，所以唔著，稍後打算送俾慈善機構，KOL話慘。



在這個聖誕節假期，雖然有50萬至60萬人離港，只有7萬至8萬旅客，但市面仍然很熱鬧，但有人話熱鬧又點，只是旺丁不旺財，對香港的飲食零售業影響不大，我相信講這些說話的不是生意人，因為做生意的人知道，旺丁才會旺財，旺丁不旺財只是妒忌的說話。

KOL話有道理，日前佢去名店食晚飯，打算叫一些套餐，唔開酒，但見到名店人頭湧湧，大多數客人都是叫一些名貴菜式，而且差不多每一枱都開酒，於是入鄉隨俗，食了一餐貴夾唔飽的晚餐，而且用零售價雙倍價錢飲了一支酒，如果當日名店不是生意爆滿，他一定食套餐，唔開酒，所以，真係旺丁才會旺財。

有不少買樓的人，最初並不打算買樓，而是去睇吓，但去到之後見到有幾枱客同時睇樓，本來唔係咁鍾意，最後都變成幾好，最後竟然買咗一個唔係幾合預算的單位，所以，我經常同人講，如果唔係打算買樓，就千祈唔好去睇樓，一不小心就會做了業主。

不過，如果負擔得起又作別論，買樓是要俾人迫，很難主動去買樓，是禍是福就很難講，總之，唔打算嘅嘢就唔好去睇，否則一定會買一些唔等使的東西。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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