有KOL話，香港將會出現千億財赤，比財爺預算多一倍，長此下去，不但影響香港信貸評級，並且會耗盡儲備。



KOL應該知道，心病還需心藥醫，出現財赤，就先要了解點解會出現，香港在過去一年賣地收入接近零，比過往千億收入有天淵之別，所以，如果賣地收入有以往正常水平，千億財赤立刻消失。

政府先要了解地產商點解唔買地，就是手上單位賣唔出，庫存太多，又點會買地建樓，不如大家都唔買地，等手上庫存消耗得七七八八才恢復買地，咁樣才可以買到好價錢，况且，政府將賣地主動權交到地產商手中，只要地產商唔落標，或者落一支非常低的標，政府想賣都難。所以，政府必須要改變賣地方法，否則千億財赤持續多三五年，香港就真係死得。

以往賣地是用勾地方法，當有人勾出土地，政府便會攞出嚟拍賣，價高者得，當被勾出土地拍賣時，往往高出勾出價三四成，可以大膽講，勾出土地的人能夠買到的機會很低，久而久之，就冇人會勾地，無謂為他人作嫁衣裳，冇人勾地，政府唯有改勾地為招標，但只是換湯不換藥，買地主動權仍然在地產商手中。

政府亦知道地產商手上單位賣唔出，所以唔投地，已經將影響樓市辣招撤銷，又放寛按揭，不過係唔夠，最重要是將賣地主動權搶到自己手中，咁樣就要用勾地拍賣，只要有任何人將土地勾出，即使拍唔到，都可以得到1%地價，以示奬勵，這樣做應該吸引到不少人勾地，只要土地被勾出，代表已經賣走，拍賣只是錦上添花，為庫房增加多啲收入，財赤問題，其實可以輕鬆解決。

金鐘政府總部。（何夏怡攝）

金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

金鐘政府總部。（資料圖片)

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