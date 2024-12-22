買比特幣好過買樓｜湯文亮

有KOL話，近日比特幣急跌，但又唔聽到有香港人話輸了很多錢，是否香港人跟唔上潮流，沒有玩比特幣。



KOL可能唔知道，並不是香港人跟唔上潮流，而是銀行跟唔上潮流，香港銀行唔會借錢俾人炒比特幣，試問又有幾多人可以炒10萬美元一粒比特幣，無論什麼投資產品，如果銀行唔借錢，全數要現金交易，炒賣的人不會太多，即使投資產品價格下跌，都唔會輸死人。

就算銀行願意借錢俾人炒比特幣，都唔會有太多人炒，因為就算買10粒比特幣，都要用10萬美元，銀行借一半，即是5萬美元，大約400萬港幣，就算月息0.6 ％，每個月要付利息2.4萬，況且比特幣又唔會產生任何收益，試問又有幾多人會俾2.4萬一個月買10粒比特幣等升值，所以，一般炒家都唔會炒比特幣。

但近日就很奇怪，雖然香港很少分析員講比特幣，但外國就唔同，不少著名分析員甚至大行都講比特幣有投資價值，有大銀行甚至預測明年底比特幣見20萬美元，一年可以上升一倍，唔係好多金融產品有此潛力，但大銀行講還講，但就唔會借錢俾人炒比特幣，做銀行唔借錢俾人買某一種商品，即是自己睇唔好，所以，話比特幣會大升的銀行家其實口是心非。

不過，如果有人問我現在應該買比特幣抑或買樓，我會話買比特幣，由於銀行唔借錢，買比特幣的人要全數付清，唔擔心銀行會call loan，買樓又唔同，大多人都要問銀行借錢買樓，現在非常擔心會被銀行call loan，所以，在某個程度上來說，買比特幣好過買樓。

（Reuters）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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