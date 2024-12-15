對租客仁慈　非不為也　實不能也｜湯文亮

有KOL話周街吉舖，業主應該大幅減租，租哂啲舖出去，行船好過灣水，有租收好過冇租收，點解業主咁蠢。



KOL可能唔知道，在疫情的時候，不少業主大幅減租，甚至唔收租。在疫情之後，租客唔願意加租，業主冇辦法，抱著行船好過灣水心態，keep住一張「平」租約，但點知好心做壞事，而且是對自己的壞事，當年度信貸覆核，測量師見到租金咁平，於是將物業估值大幅降低，銀行為了安全起見，於是向客戶追收差額，令到不少收租業主十分煩惱，那些唔到價唔租的業主反而冇問題，未租出並不等於租金下跌，銀行反而不會向那些業主追差額，就算要追都不會是一個大數目。

今次銀行大規模向業主追收差額之後，令到業主意識到寧願將物業空置都不會平租，否則受害人反而是自己。而事實上有一些租客是可以交市值租金，但見到有咁多吉舖，就唔會俾市值租金，這亦是無可厚非的事，有一些業主抵受不了銀行追差額，而迫於無奈將物業賣走。

不過，現在是用家市場，買樓的人無論是工商舖或者住宅，大多數是自用，很少炒家，用家買入物業之後，第一時間會通知租客唔會續約，現在不少商舖是基於這個原因執笠，如果那些租客願意付市值租金，業主不會被銀行追差額，就不會將物業賣走，租客就可以繼續做生意。租客如果要業主減租才可以生存，不如退租，讓業主搵個另一個租客，在市值租金之下，不會被銀行追差額，業主有一個生存機會。不過，不是太多人明白這個道理。

總括來說，租客千祈唔好怪業主唔肯減租，業主是「非不為也，實不能也」，減租有機會令到銀行追收差額，最後要低價賣樓。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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