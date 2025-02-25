宏安鴨脷洲Coasto周六價單開賣60伙　入場費381.6萬

宏安地產（1243）位於鴨脷洲惠風街1號新盤Coasto今日（25日）公佈銷售安排，將於周六（3月1日）展開銷售，盡推首兩張價單合共60伙。



宏安地產執行董事程德韻表示，新發售的60伙中，涵蓋43伙一房及17伙兩房單位，扣除最高30%折扣，折實售價381.6萬元起。

另外，項目將於明天（26日）以招標形式發售8伙特色單位，相信將備受用家及投資客歡迎。

Coasto上周三公布首張價單。首批提供30伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場一房381.6萬元起，呎價15,083元起，折實平均呎價為17,085元。項目於本週五起開放示位參觀。是次Coasto首批折實平均呎價為17,085元，較2021年5月推出的逸南首批折實平均呎價25,228元，低開約32%。

首批提供30伙，一房佔23伙、兩房佔7伙，整批實用面積253至371平方呎。價單定價為550.6萬元至1013.9萬元起，呎價21,763元至27,329元，扣除最高30%折扣後，折實售價由381.6萬元至709.7萬元，呎價15,083元至19,128起。

其後原價加推2號價單，涉及20伙一房及10伙兩房優質單位，價單定價為639.9萬至1,033.6萬元，呎價為23,101至27,860元。扣除最高總折扣率30%及傢俬現金津貼折扣優惠，扣減所有折扣後的金額為444.1萬至723.5萬元，扣減所有折扣後的以實用面積計算的呎價為16,032至19,501元。

↓↓Coasto 25樓D室現樓示範單位↓↓

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↓↓Coasto 25樓A室現樓示範單位↓↓

全盤93伙 設8伙平台及頂層特色戶

項目合共提供93伙單位，實用面積由207平方呎至478平方呎，戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔47伙，實用面積由247平方呎至287平方呎、兩房佔38伙實用面積由360平方呎至371平方呎，另設8伙平台及頂層特色戶。

當中2樓的平台特色戶共5伙，頂層天台特色戶則設於26樓，提供2伙連內置樓梯及天台的特色單位，而平台特色單位設於16樓D室。

最細207平方呎一房連平台

當中最細單位為2樓C室，實用面積207平方呎，屬一房間隔連119平方呎平台。而最大的單位為26樓A室，實用面積478平方呎，屬兩房間隔，連13平方呎平台，以及367平方呎天台。