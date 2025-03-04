財案後首置客搶閘　美孚站清麗苑兩房390萬成交、爽慳印花稅

財案後放寬400萬或以下住宅的從價印花稅，刺激買家加快入市。毗鄰美孚站清麗苑一伙兩房單位，近日以390萬元成交。財案放寬從價印花稅後，買家僅付印花稅100元，成功大幅慳稅。



利嘉閣地產營業董事謝國勳表示，上述成交單位為清麗苑B座中高層2室，實用面積約403平方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。

成交單位為清麗苑B座中高層2室，實用面積約403平方呎，屬兩房間隔。（網上圖片）

成交呎價約9677元

代理指，買家為首置客，鍾情單位開則四正合用，即決定洽購。業主原以400萬元放售，議價至390萬元成交，屬合理價，呎價約9,677元。另據網上銀行對該物業的估價，恒生估價為372萬元，而中銀估價為392萬元，即最新成交價較中銀估價平約0.5%，反較恒生估價貴約4.6%。

另外，新一份財政預算案放寬住宅從價印花稅，400萬元以下的物業僅繳100元稅款。若以舊制計算，上述成交單位原來需要繳付樓價1.5%作為稅款，涉及6萬元，換言之，放寬印花稅後，買家僅付印花稅100元。

13年間帳賺逾一球

至於，原業主於2012年以約279萬元買入單位，持貨13年至今轉手，帳面獲利約111萬元，單位期內升值近40%。