財案後業主積極減價　新婚夫婦870萬承接荃灣縉庭山特色戶｜多圖

財政預算案已出爐，後市明朗化，不少買家加快入市。荃灣縉庭山於財案後錄成交，一伙三房特色戶以870萬元沽出，呎價13,551元。原業主於2010年買入單位，帳面獲利120萬元離場，單位升值16%。



中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，該單位為2座高層特色戶，實用面積642平方呎，三房間隔，另連約559平方呎天台。據悉，原業主曾於2017年左右放盤，惟當時放售態度不太積極，直至去年9月才重拾積極放盤，並叫價950萬元。礙於市況，單位一直未獲買家承接，直到最近業主願意加大議價空間，獲新買家洽詢。

早前叫價950萬 設天台559呎

新買家為新婚客，農曆新年後便出動覓盤，除視察荃灣區，亦有視察青衣區物業，最終因見業主肯大幅減幅，大市氣氛向好，於是拍板以870萬元承接，累減80萬元或8%，折合呎價13,551元。

↓↓縉庭山2座高層特色戶↓↓

戶型罕有、高市價約13%

代理指，單位為特色戶，戶型屬區內罕有。資料顯示，屋苑近期平均成交呎價為12,015元，即是次單位呎價較市價高出約13%。

原業主則於2010年以750萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利120萬元，單位期内升值16%。