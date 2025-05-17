北角富麗園三房845萬沽、劈價兩成 造價呎價齊創同類近年新低
撰文：李明珠
出版：更新：
市場持續錄得低價成交。北角半山富麗園一伙三房單位新近以845萬元沽出，呎價12,408元，造價及呎價均創屋苑同類戶近年新低。原業主於2011年買入單位，帳面獲利125萬元離場，單位升值近兩成。
中原地產高級區域營業董事梁惠卿表示，該單位為富麗園高層4室，實用面積681平方呎，三房間隔。原業主最初叫價1,050萬元放售，獲新買家洽詢。新買家為分支家庭，心儀上址環境清靜，但距離銅鑼灣等市區區僅十分鐘車程，最終議價以845萬元入市自用，減價205萬元或兩成，折合呎價12,408元。
造價及呎價均創屋苑同類近年新低
代理指，是次單位成交價及呎價均創屋苑同類單位近年新低。另外，現時屋苑約有7個同類型放盤，平均叫價約16,134元。
原業主於2011年以720萬元連車位購入單位，持貨14年，是次沽貨帳面獲利125萬元，單位期内升值17.4%。若業主其後再放售車位，料可獲更高收益。
北角老牌屋苑百福花園兩房呎價不足9000元 七年狂蝕3球、貶值37%元朗市中心唐樓126萬有交易！靚裝一房送天台 料勁賺8厘租｜多圖凱施餅店蕭偉堅牛頭角兩伙舊樓淪銀主盤 遭銀主叫價530萬放售鰂魚涌康怡花園兩房620萬蝕沽 長情業主買入28年都蝕住走投資客賣股票換磚頭 460萬買嘉湖山莊三房 上手10年僅平手走將軍澳半新盤518萬蝕沽 送埋天台都要低市價賣 6年樓價蒸發一半