北角富麗園三房845萬沽、劈價兩成　造價呎價齊創同類近年新低

市場持續錄得低價成交。北角半山富麗園一伙三房單位新近以845萬元沽出，呎價12,408元，造價及呎價均創屋苑同類戶近年新低。原業主於2011年買入單位，帳面獲利125萬元離場，單位升值近兩成。



中原地產高級區域營業董事梁惠卿表示，該單位為富麗園高層4室，實用面積681平方呎，三房間隔。原業主最初叫價1,050萬元放售，獲新買家洽詢。新買家為分支家庭，心儀上址環境清靜，但距離銅鑼灣等市區區僅十分鐘車程，最終議價以845萬元入市自用，減價205萬元或兩成，折合呎價12,408元。

造價及呎價均創屋苑同類近年新低

代理指，是次單位成交價及呎價均創屋苑同類單位近年新低。另外，現時屋苑約有7個同類型放盤，平均叫價約16,134元。

原業主於2011年以720萬元連車位購入單位，持貨14年，是次沽貨帳面獲利125萬元，單位期内升值17.4%。若業主其後再放售車位，料可獲更高收益。