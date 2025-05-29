拆息跌激發上車客！邁亞美海灣海景兩房戶439萬沽　業主慘蝕兩成

近期拆息回落，推動買家加快入市。屯門邁亞美海灣一伙兩房海景單位，放盤不足一月即獲外區客垂青，斥438.7萬元購入自用，呎價9,925元。原業主持貨約6年，現轉手帳面勁蝕121.3萬元，蝕幅達22%。



中原地產分區營業經理葉津榮表示，上述成交單位為邁亞美海灣2座高層C室成交，實用面積442平方呎，採兩房間隔，望開揚海景。據市場資料顯示，該單位本月新放盤，當時叫價460萬元，放盤不久即獲承接，業主減價21.3萬元，以438.7萬元成交，實用呎價9,925元。

↓↓邁亞美海灣2座高層C室↓↓

睇樓半年終入市 業主6年勁蝕22%

代理透露，買家為外區上車客，已睇樓半年。該買家認為上址裝修雖然一般，但見近期拆息下調，整體樓市向好；加上鐘情邁亞美海灣環境及配套，價錢亦符合預算，遂加快入市，迅速拍板承接自用。

至於，原業主於2019年以560萬元買入單位，持貨約6年，帳面蝕121.3萬元，單位期間貶值22%。