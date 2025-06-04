年輕客執平貨！薈蕎一房連儲物室473.8萬蝕沽　上手兩年帳輸27%

二手市場續以蝕讓成交為主。當中，大圍薈蕎有一房連儲物房間隔單位，新近以473.8萬元沽出，原業主持貨2年帳蝕近27%離場。



業主「蝕讓價」放盤 年輕客接貨自用

中原地產分行分區營業經理范家豪表示，是次成交為大圍薈蕎1座中層D1室，實用面積399平方呎，屬一房連儲物房間隔。原業主最初以約「蝕讓價」530萬元叫價放盤，單位累減56.2萬元或近11%，終以473.8萬元沽出，呎價11,875元。

據知，新買家為年輕上車客，見屋苑環境清靜，單位間隔合用，即承接單位自用。

大圍薈蕎。

今年錄7宗二手蝕讓 最勁帳面輸46%

至於，原業主於2023年以約648萬元購入單位，持貨2年，是次易手帳面蝕約174.2萬元，單位期內貶值約26.9%。

而事實上，薈蕎由2018年起入伙，近年頻密錄得二手蝕讓個案。資料顯示，連同上述成交計，屋苑今年至少錄7宗二手蝕讓個案，當中蝕幅均超過3成，而今年最勁一宗蝕讓為3月份有開放式戶業主以280萬元沽出，上手持貨8年帳蝕239.3萬元或46%離場。