長情業主執到寳！半世紀前18萬買中半山豪宅 如今瘋狂升值410倍
撰文：李明珠
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有長情業主出售持有多年的豪宅地段單位，錄得罕見爆炸性升幅及利潤。中半山寶德臺一伙四房單位最新以7,400萬元沽出，呎價30,216元。原業主早於1967年以低價18萬元買入，持貨近半世紀，帳面獲利7,382萬元，單位大幅升值410倍。
中原地產副分區營業經理劉秀瑜表示，上述單位為寶德臺高層9A室，實用面積2,449平方呎，屬四房一套連露台間隔，坐向東北方，外望開揚都市景及維港海景。據悉，新買家為外籍人士，鍾情物業地段優越，參觀後認為單位間隔實用、空間寬敞，故迅速決定出價購入。最終單位以7,400萬元連車位成交，折合呎價30,216元。
持貨半世紀勁升410倍
資料顯示，屋苑近年二手成交稀少，對上一宗同類成交為低層9A室，面積相同，於2023年10月以8,000萬元沽出。可見是次單位雖位處高層，但造價較2年前同類單位回落7.5%。
原業主則早於1967年買入單位，當時成交價僅18萬元，持貨58年現轉售帳面獲利7,382萬元，單位期内大幅升值410倍。
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