荃灣萬景峯兩房833萬連租約沽　買家月袋2.2萬　回報3.2厘勝定存

拆息回落及租金上升，吸引買家入市。荃灣萬景峯一伙兩房單位，最新以833萬元連租約沽出，呎價16,398元。新買家邊收租邊等約滿搬入，每月享2.2萬元租金，租金回報約3.2厘。



中原地產分區營業經理李建華表示，上述成交單位為萬景峯6座中層F室，實用面積508平方呎，採兩房間隔。據悉，單位叫價850萬元連租約放售，近日以833萬元沽出，呎價16,398元。

成交單位為萬景峯6座中層F室，實用面積508平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

3.2厘租金回報勝定存 買家「先收租後自住」

代理透露，買家為區內業主，鍾情萬景峯單位質素。該買家目前無立即搬遷的需求，但由於屋苑放盤不多，難得遇到符合心意的單位。考量到當前租金回報不俗，而現時銀行定期存款又利率較低，「收租」顯然比「收息」更具投資效益。因此連租約買入，一邊收租，一邊等待今年底約滿搬入。單位現時月租2.2萬元，租金回報約3.2厘。

持貨14年帳賺近三球半

翻查成交資料，原業主於2011年以490萬元買入單位，持貨14年沽出，帳面獲利343萬元，單位期間升值70%。