外籍客1230萬買康澤花園複式戶　長情業主38年大賺1125萬｜多圖

二手市場交投轉旺，東區北角康澤花園有三房連士多房間隔單位，新近以1,230萬元沽出。原業主持貨38年，帳面獲利1,125萬元，單位升值約10.7倍。據了解，新買家為外籍客，因見單位光猛開揚，以及地理位置優越決定入市。



利嘉閣地產首席聯席董事李家成表示，該單位爲A座高層複式連車位，實用面積約963平方呎，以1,230萬元沽出，呎價約12,773元。

↓↓康澤花園A座高層複式單位↓↓

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新買家為外籍客 上手38年賺逾10倍

李家成表示，該新買家為外籍人士，早前經網上平台尋找房源，見單位光猛開揚，而且位置優越，毗鄰港鐵站，加上業主有議價空間，即與業主洽購單位。

至於，原業主在1987年以約104.88萬元購入該單位，持貨長達38年，經易手後帳面大幅獲利逾1,125萬元，期內物業升值達10.7倍。