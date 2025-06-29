銀主劈近四成求售　將軍澳翠林邨公屋128萬沽　2007年貨升6.5倍

樓市持續整固，銀主趁機劈價去貨。將軍澳翠林邨一伙開放式戶，該單位由恒生銀行接管，原叫價為205萬元（居二市場）。銀主經過長達一年半的放售後，最終以大幅低於原叫價的價格128萬元成交，降價77萬元，降幅約37.6%，呎價為3,360元。



世紀21物業分行經理魏仕良表示，上述成交單位為翠林邨輝林樓高層14室，實用面積381平方呎，採開放式間隔，可享開揚山景。單位以128萬元在居二市場成交。

↓↓翠林邨輝林樓高層14室景觀↓↓

成交單位為翠林邨輝林樓高層14室，實用面積381平方呎，採開放式間隔，可享開揚山景。（代理提供）

2007年貨升值6.5倍

代理透露，該單位自去年一月起由恒生銀行以205萬元在居二市場放售。期間因應市場變化，叫價多次下調至133萬元，最終由區外綠表買家以128萬元購入，降價77萬元或約37.6%，成交呎價為3,360元。

翻查資料，單位原業主本身於2007年5月以16.93萬元(未補地價)購入物業至今，現慘論為銀主盤，單位期間大幅升值逾6.5倍。