鄧成波家族屯門「龍床盤」基座1.2億沽 劈價7成 傳嶺南大學接貨
撰文：李明珠
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市場再有教育團體收購物業作擴充。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其基座T-Plus商業基座及停車場由舖王鄧成波家族持有，該基座物業早前淪為銀主盤，新近以1.2億元沽出，呎價約3,059元，較市場估值低出4成；同時較3年前放售價3.88億元大幅低7成。據悉，新買家為嶺南大學。
是次出售物業包括商場、地舖及停車場三個主要部份，總建築面積合共約39,228平方呎。商場部份包括地下入口、一樓和二樓全層，合共約35,691平方呎，樓底由4.9至5.6米不等，並配備升降機及扶手電梯。地舖部份方面，共提供三個舖位，建築面積約由625至1,807平方呎不等，均配有煤氣、三相電及內廁，適合飲食租戶。停車場方面，合共提供47個私家車位及5個電單車位，全部配備電源。
物業早前曾推出放售，當時市場估值為2億元，直至近日成功獲買家以1.2億元承接，成交價較估價低出8,000萬元或40%，折合呎價約3,059元。
嶺南大學1.2億承接、料作教學之用
據悉，買家為嶺南大學，而該大學院校正位於屯門，位置鄰近是次購入的物業，相信購入作日後教學之用。
↓↓屯門納米盤菁雋↓↓
鄧成波家族持有 3年前叫價3.88億、大劈7成
資料顯示，物業由鄧成波家族持有，其早在3年前以約3.88億元放售物業，去年估值降價至2億元放盤仍未獲承接，最新以1.2億元沽出，即較3年前放售價低2.68億元或7成。
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