驚遲買會貴　換樓客斥645萬速購綠楊新邨3房　 樓價30年翻三倍！

受美國下半年可能減息的預期影響，不少買家擔心樓價回升，紛紛加快入市步伐。荃灣綠楊新邨新近錄得一伙三房單位成交，買家為同區換樓客，憂慮美國減息後樓價上揚，遂以645萬元購入單位，實用呎價為11,082元。原業主持貨30年，帳面勁賺495萬元離場，期間單位升值達3.3倍。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為綠楊新邨P座中層1室，實用面積582平方呎，屬三房間隔。原業主於今年6月以680萬元放盤，經議價後減價35萬元，最終以645萬元沽出單位，實用呎價11,082元。

上述成交單位為綠楊新邨P座中層1室，實用面積582平方呎，屬三房間隔。（資料圖片）

擔心減息後再買會貴

代理透露，買家為同區換樓客，留意到近期樓價有見底跡象，下半年預期美國減息，樓價料會回升，擔心遲買會貴。該買家認為該單位價格合理，因此果斷購入作為新居。

業主30年帳賺近五球

至於原業主則於1995年以150萬元買入單位，持貨30年轉售，帳面獲利495萬元，單位升值幅度達3.3倍。林恩信補充，荃灣區本月已錄得約101宗二手買賣成交。