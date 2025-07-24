投資客「套股換樓」　斥299萬連租約購港逸軒一房　回報高達5厘！

近期股票市場造好，帶動樓市交投。北角港逸軒一伙一房單位近日獲投資客垂青，該買家於股票市場獲利後，將資金轉投樓市「套股換樓」，以求穩定收租回報。最終新買家於無睇樓的情況下，斥資299萬元連租約購入該單位，成交呎價為14,950元。以現時市值月租約1.25萬元計算，租金回報率高達5厘。



中原地產分行高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為港逸軒高層B室，實用面積200平方呎，屬一房間隔，景觀開揚。單位最新以299萬元連約成交，呎價14,950元。

↓↓港逸軒高層B室景觀↓↓

單位享城市景。（代理相片）

投資客股市獲利 轉投樓市收租

代理透露，新買家為一名投資客，近日於股市獲利，決定套現入市收租保值。買家見單位租賃回報有保證，故在未有實地參觀單位的情況下，便決定斥資購入。該單位市值租金約為1.25萬元，可享5厘租金回報。

同類單位逾半年內升約5.7%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位同為高層B室，於去年11月底以283萬元沽出，呎價14,150元。換言之，屋苑同類單位於逾半年升值約5.7%。

翻查資料，原業主於2014年9月以331.8萬元購入單位，持貨近11年，現沽貨帳蝕32.8萬元，單位期內貶值約9.9%。