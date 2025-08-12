山頂和福道豪宅1.65億放售 「企硬」年半前叫價 樓價料蝕17.5%
撰文：李明珠
出版：更新：
市場氣氛回暖，部分超級豪宅業主趁機放售物業。一幢位於山頂和福道的洋房最新以公開邀約形式放售，意向價1.65億元，呎價60,975元。物業於去年3月曾推出放售，最新叫價較一年半前仍維持不變。原業主於2013年購入物業，按意向價計算估計業主需帳面蝕讓3,500萬元，樓價貶值17.5%。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事黃國華表示，物業為別山頂和福道Peak Villas 7號屋，擁有獨立門牌。物業為三層高別墅，全幢包括地下、一樓和二樓及車房，總實用面積約2,706平方呎。單位方正實用，採用四房間隔，當中3個為套房，並附設約1,700平方呎私人花園。地下為車房，可停泊4部私家車。物業最新以現狀交吉形式出售，意向價1.65億元，折合呎價60,975元。
值得留意的是，洋房於去年3月曾推出放售，當時意向價同為1.65億元，即單位仍維持一年半前的叫價，未有減價的意向。
↓山頂和福道Peak Villas 7號屋↓
+4
本地商人2013年買入、12年貶值17.5%
黃國華指，以現時山頂別墅來說，是次洋房出售屬細碼預算入場機會，售價具吸引力。
而原業主為本地商人，其早於2013年購入物業，持貨12年至今，現意向價較買入價帳面蝕讓3,500萬元，樓價期内貶值17.5%。
投資者林少釵2368萬再蝕沽壽臣山翠谷別墅 一年沽兩伙共輸1200萬家族辦公室執平貨 8000萬購西半山尚璟豪宅 呎價3.7萬齊創新低長實李澤鉅澄清 沒有打算出售深水灣道79號豪宅 謠言無事實根據資深投資者黎永滔赤柱東頭灣道屋地淪銀主盤放售 意向價3.45億九龍站天璽四房貨尾2.32億沽 呎價12.9萬創九龍及項目新高｜多圖世茂BEACON PEAK推首張價單67伙 較市價折讓2成 入場費1139萬起米蘭站姚君達6700萬蝕沽自製複式戶 曾拒絕1.75億賣 終蝕幾多？