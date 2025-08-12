山頂和福道豪宅1.65億放售　「企硬」年半前叫價　樓價料蝕17.5%

市場氣氛回暖，部分超級豪宅業主趁機放售物業。一幢位於山頂和福道的洋房最新以公開邀約形式放售，意向價1.65億元，呎價60,975元。物業於去年3月曾推出放售，最新叫價較一年半前仍維持不變。原業主於2013年購入物業，按意向價計算估計業主需帳面蝕讓3,500萬元，樓價貶值17.5%。



高力香港資本市場及投資服務部高級董事黃國華表示，物業為別山頂和福道Peak Villas 7號屋，擁有獨立門牌。物業為三層高別墅，全幢包括地下、一樓和二樓及車房，總實用面積約2,706平方呎。單位方正實用，採用四房間隔，當中3個為套房，並附設約1,700平方呎私人花園。地下為車房，可停泊4部私家車。物業最新以現狀交吉形式出售，意向價1.65億元，折合呎價60,975元。

值得留意的是，洋房於去年3月曾推出放售，當時意向價同為1.65億元，即單位仍維持一年半前的叫價，未有減價的意向。

↓山頂和福道Peak Villas 7號屋↓

+ 4

本地商人2013年買入、12年貶值17.5%

黃國華指，以現時山頂別墅來說，是次洋房出售屬細碼預算入場機會，售價具吸引力。

而原業主為本地商人，其早於2013年購入物業，持貨12年至今，現意向價較買入價帳面蝕讓3,500萬元，樓價期内貶值17.5%。