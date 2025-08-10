馬鞍山星漣海四房平台戶1160萬沽　業主買入7年　樓價慘遭腰斬！

近年樓市持續調整，不少早年高價買入的業主需蝕錢去貨。馬鞍山星漣海一伙四房單位叫價1,350萬元，放盤半年未果，業主減價190萬元或14.1%，終以1,160萬元成交，呎價10,441元。業主持貨7年，帳面勁蝕972萬元，樓價近乎腰斬。



世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯表示，上述成交單位為馬鞍山星漣海2A座低層戶，實用面積1,111平方呎，屬四房兩廳間隔，連152平方呎平台，座向東北望園景。

據悉，業主開價1,350萬元。放盤半年未獲承接。業主其後減價190萬元，減幅約14.1%，終以1,160萬元沽出單位，呎價10,441元。另據恒生銀行網上物業估值，該單位估價為1,231萬元，即最新成交價較估價低約5.8%。

馬鞍山星漣海。（資料圖片）

持貨7年蝕46% 創屋苑年內蝕幅新高

翻查資料，原業主於2018年9月購入上述單位，當時作價2,132萬元，持貨7年至今沽售，帳面勁蝕972萬元，單位期內貶值46%，創屋苑年初至今最高蝕幅記錄。另外，該屋苑年初至今共錄6宗二手成交，全部均需蝕讓離場。