樓齡17年洋房變一手樓 西貢清水灣道887號上樓書 涉5千呎連泳池
撰文：李明珠
出版：更新：
部分洋房推出一手市場。西貢清水灣道887號獨立洋房今日（11日）突擊上載樓書，項目為一幢獨立洋房，樓高兩層連天台，實用面積4,693平方呎，采用四房間隔。項目於今年初曾以控股公司股權轉讓邀約方式出售，當時市場估值為1.48億元，呎價32,866元。據悉，獨立屋建於2008年，至今樓齡約17年。
售樓説明書顯示，西貢清水灣道887號獨立別墅，樓高兩層包括地下、1樓及天台，實用面積約4,503平方呎，採四房間隔。項目更擁有花園、私人泳池、1,990平方呎的平台及174.9平方呎的天台。當中地下除設有客飯廳，亦設有廚房、多功能廳等等。
今年初以股權轉讓出售、巿場估值1.48億
值得留意的是，物業曾於今年初委托高力以控股公司股權轉讓邀約方式於市場出售，當時巿場估值約1.48億元，折合呎價約32,866元，並以現狀交吉形式出售。
資料顯示，賣方為百隆投資有限公司（MILLION LOYAL INVESTMENT LIMITED），其於2004年以300萬買入該地段，並於2008年興建獨立屋，至今樓齡約17年。
