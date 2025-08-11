周末新盤錄94宗 堅尼地道33號首輪沽21伙 同日加推26伙
撰文：李明珠
出版：更新：
一手交投平穩。過去兩日（9日至10日）新盤市場錄得94宗成交，較上周的106宗下跌11%。The Development Studio（TDS）及富合置業合作發展的堅尼地道33號於周日展開首輪銷售，即日沽出21伙，套現約4億元。
堅尼地道33號於周日首輪銷售30伙，即日成功沽出21伙，佔發售單位約7成，套現約4億元。其後項目同步加推2號價單，共涉36伙，當中包括12伙一房、12伙兩房及12伙三房單位，實用面積由360至1,033平方呎。發展商不設任何樓價折扣，價單定價811.8萬至3,800.3萬元，價單呎價22,550元至36,789元。
大埔University Hill招標沽10伙
新地(0016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，於周六招標售出12伙單位，套現逾9,100萬元。售出的單位涵蓋兩房至三房戶，實用面積388至634平方呎，成交價558萬至1,127.73萬元，呎價約13,610至約19,245元。當中售價及呎價最高的單位為漾景閣第5A座1樓B5室，實用面積586平方呎，三房連套房間隔，連391平方呎私人花園。
利奧坊系列周日共沽10伙、利奧坊‧曦岸佔6伙
恒基地產(0012)旗下旺角利奧坊系列，於周日合共沽出10伙，涉及成交額約4,140.6萬元。 成交單位中以利奧坊‧曦岸佔最多，共沽出6伙，均為開放式戶型，實用面積由193至200平方呎。單位成交價375.26萬至383.91萬元，呎價約18,944至19,857元。至於售價及呎價最高個案則為利奧坊‧首隅的21樓G室，實用面積260平方呎，以546.65萬元售出，折合呎價約21,025元。
前律政司司長鄭若驊丈夫2396.4萬購滶晨三房 四月曾買西貢別墅泛海洪水橋滙都廣場招租 暫錄5舖位租出、呎租最貴50元恒地利奧坊累沽逾2200伙、吸金逾135億 第四季擬推第6期逾120伙灣仔33 KENNEDY RD周日首賣30伙 最貴一伙逾3500萬 明日截飛大埔上然第三期今賣113伙、入場299萬起 惟暫沽17伙佔銷售僅15%7月6份預售樓花新申請 信置土瓜灣項目涉458伙 連續3個月零批出富豪．山峯大手客「一客三食」1.21億買3伙 滶晨II單日再沽5伙