周末新盤錄94宗　堅尼地道33號首輪沽21伙　同日加推26伙

一手交投平穩。過去兩日（9日至10日）新盤市場錄得94宗成交，較上周的106宗下跌11%。The Development Studio（TDS）及富合置業合作發展的堅尼地道33號於周日展開首輪銷售，即日沽出21伙，套現約4億元。



堅尼地道33號於周日首輪銷售30伙，即日成功沽出21伙，佔發售單位約7成，套現約4億元。其後項目同步加推2號價單，共涉36伙，當中包括12伙一房、12伙兩房及12伙三房單位，實用面積由360至1,033平方呎。發展商不設任何樓價折扣，價單定價811.8萬至3,800.3萬元，價單呎價22,550元至36,789元。

灣仔半山新盤堅尼地道33號。（李煥好攝）

大埔University Hill招標沽10伙

新地(0016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，於周六招標售出12伙單位，套現逾9,100萬元。售出的單位涵蓋兩房至三房戶，實用面積388至634平方呎，成交價558萬至1,127.73萬元，呎價約13,610至約19,245元。當中售價及呎價最高的單位為漾景閣第5A座1樓B5室，實用面積586平方呎，三房連套房間隔，連391平方呎私人花園。

大埔白石角University Hill。

利奧坊系列周日共沽10伙、利奧坊‧曦岸佔6伙

恒基地產(0012)旗下旺角利奧坊系列，於周日合共沽出10伙，涉及成交額約4,140.6萬元。 成交單位中以利奧坊‧曦岸佔最多，共沽出6伙，均為開放式戶型，實用面積由193至200平方呎。單位成交價375.26萬至383.91萬元，呎價約18,944至19,857元。至於售價及呎價最高個案則為利奧坊‧首隅的21樓G室，實用面積260平方呎，以546.65萬元售出，折合呎價約21,025元。