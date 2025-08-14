睇中港鐵延線發展潛力　投資客363萬購邁亞美海灣　料收4.1厘回報

近期樓市氣氛改善，二手市場去貨速度加快。屯門邁亞美海灣一伙兩房單位，放盤僅五日即沽出。新買家考慮該區受惠於港鐵南延綫發展，認為升值潛力可觀，故斥363萬元承接單位，呎價9,007元。而原業主長情持貨近23年，帳面勁賺約260.2萬元離場。



看中港鐵南延線發展潛力 363萬承接收租

祥益地產區域董事黃慶德表示，上述成交單位為邁亞美海灣2座高層A室，實用面積403呎，兩房一廳。原業主放盤僅5日，即火速獲區外客承接。據悉，該買家鍾情單位享避風塘景觀，加上考慮該區受惠於港鐵南延綫發展，升值潛力可觀，於是斥363萬購入單位作收租之用，呎價9,007元。黃慶德透露，該單位現時市值租金約為1.25萬元，租金回報率高達4.1厘。

單位23年間升值逾兩倍

翻查資料，原業主於2002年以約102.8萬購入單位，長情持貨近23年，現轉手帳面大幅獲利約260.2萬，單位期間升值超過兩倍。