上手持貨11年都走寳！買家低價執雞上水顯峯蝕讓貨 3個月勁賺25%
撰文：李明珠
出版：更新：
市場氣氛回暖，部分業主於短時間内成功短炒獲利。上水顯峯一伙三房特色單位，最新以552萬元沽出，呎價約10,615元。原業主於今年5月買入單位，持貨僅3個月帳面賺112萬元離場，賺幅高達25.5%。
利嘉閣地產聯席董事郭敏輝表示，該單位為顯峯低層連平台單位，實用面積520平方呎，三房套間隔，外連約252平方呎平台。原業主於3個月前買入單位，隨後推出放售，直至近日成功以552萬元沽出，折合呎價約10,615元。
資料顯示，原業主於3個月前買入單位，當時成交呎價為8,462元，創屋苑近3年呎價新低紀錄，反映原業主買入價屬低於市價的水平。
低價承接上手業主蝕讓貨、3個月賺112萬
原業主於今年5月以440萬元買入單位，持貨僅3個月轉手，帳面獲利112萬元，單位期内升值25.5%。
值得留意的是，單位再對上一手業主則於2014年8月以479萬元買入單位，持貨足足11年後以440萬元放售予原業主，但竟需蝕讓39萬元，蝕幅約8%。
