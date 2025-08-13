英記茶莊執董妻子陳瓊芝執平貨　3280萬買瀚然贈女兒作婚後安樂窩

二手市場疲弱下，老牌茶葉零售商英記茶莊有家族成員於低位入市。消息指，英記茶莊（8241）執行董事陳根源妻子陳瓊芝近月趁機執平貨，擲3,280萬元買西半山瀚然三房戶，據悉是次入市將贈予女兒作婚後安樂窩，至於上手業主持貨9年，終要帳面輸一成離場。



買樓贈女兒作婚後安樂窩

市場消息指，是次成交為西半山瀚然中層A室，實用面積1,314平方呎，屬三房間隔，近月以3,280萬元沽出，呎價24,962元。至於，新買家為陳瓊芝（CHAN KING CHI ），與英記茶莊（8241）創辦人後人、執行董事陳根源妻子陳瓊芝同名，料為同一人。據代理指，是次陳瓊芝入市是買樓贈女兒作婚後安樂窩。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為3,305萬元，而恒生估價則為3,344萬元。即最新成交價較估價低0.76%至1.9%。

西半山瀚然。

持貨9年 帳面輸一成離場

據悉，原業主在2016年以3,649萬元買入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面需蝕369萬元，單位期內貶值約10%。

英記茶莊是香港著名的老牌商號之一，擁有超過140年歷史，在2018年於創業板掛牌上市，目前全港有約9間分店遍佈在香港、九龍、新界。

英記茶莊。

值得留意，英記茶莊的家族成員在過去數年以沽貨為主，其中最矚目為2021年11月，由老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）及一名資深投資者持有的一籃子波斯富街地舖及住宅（佔該地段逾20%業權），該一籃子物業以12.8億元易手予新世界 （0017）及相關人士。

此外，英記茶莊家族成員在2021年至2022年約一年半期間，三度蝕賣尖沙咀漢口道、金馬倫道舖位合共3個舖位，累蝕超過2,700萬元。