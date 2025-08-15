筍盤唔憂租？夫婦睇中荃灣全．城滙兩房　等足4日終2.1萬租|多圖

正值暑假租賃旺季，租客紛紛加快覓盤步伐。荃灣全．城滙一伙兩房單位新近獲一對夫婦垂青。即使業主外遊，該租客考慮到市場租盤短缺，仍願意等候四日，終以月租2.1萬元成功簽約承租，實用呎租約49.2元。



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，上述租賃單位為全．城滙6座中層B室，實用面積427平方呎，屬兩房間隔。

⇊全．城滙6座中層B室⇊

+ 2

待外遊業主回港簽約 月租2.1萬元

據悉，新租客為一對夫婦，睇樓時一睇即中，尤其鍾情單位不設露台及玄關走廊，認為開則實用。適逢業主外遊，該夫婦認為市場租盤短缺，故不惜等待4日，待業主返港後即火速簽約，以2.1萬元承租，實用呎租49.2元。

放盤相片可見，單位狀態良好，內籠企理。而資料顯示，業主於2017年以647.47萬元一手買入單位，租金回報約3.9厘。