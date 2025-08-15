十年長揸都輸！匯景花園三房套劈兩成至880萬沽 上手帳蝕18萬
撰文：李煥好
近年二手樓價續跌，部分長情業主仍需蝕讓離場。藍田匯景花園一伙三房套單位開價1,088萬元放盤，其後業主大劈208萬元或19%，終以880萬元沽出單位，呎價12,222元。該業主持貨近10年，帳面仍需蝕18萬元離場。
中原地產高級資深分區營業經理廖忠堅表示，上述成交單位為匯景花園17座中層E室成交，實用面積720平方呎，採三房套房間隔，單位座向正南方，景觀開揚。
⇊匯景花園17座中層E室⇊
業主劈價19% 獲換樓客斥880萬承接
代理透露，原業主開價1,088萬元，其後大幅累減208萬元或19%，終以880萬元沽出單位，呎價12,222元。而新買家為同區換樓客，一直有意細屋搬大屋，見單位景觀開揚，加上造價吸引，考慮片刻即決定入市自用。
高同類單位約14.3% 持貨十年仍蝕18萬
參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為17座低層E室，座向及面積間隔相同，於上月底以770萬元成交，呎價10,694元。換言之，該單位最新成交價較同類單位高約14.3%。
翻查資料，原業主於2015年9月以898萬元購入單位，持貨近10年，現沽貨帳面需蝕讓18萬元離場，單位期內微跌約2%。
