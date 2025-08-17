孝順兒女入市　610萬購倚嶺南庭予父母養老　九年僅升10萬│多圖

近期息口趨低，不少買家趁機入市。屯門倚嶺南庭一伙三房套單位獲區內客垂青，斥610萬元購入單位予父母居住養老，呎價約8,322元。原業主持貨9年，帳面微賺10萬元離場。但若計入使費，料業主明賺暗蝕。



利嘉閣地產高級經理陳志偉表示，上述成交單位為倚嶺南庭中層H室，實用面積約733平方呎，屬三房一套間隔，望內園景。

⇊倚嶺南庭中層H室⇊

+ 2

買樓予父母養老 成交價較估價高約7%

代理透露，新買家為區內客，計劃買入物業供父母養老。該買家心儀單位間隔四正，屋苑環境清幽，適合長者居住，於是決定入手，終以610萬元成交，呎價約8,322元。

據放盤相片可見，單位內籠新淨，裝修企理。參考恒生銀行網上物業估價，該單位估價為570萬元，即單位最新成交價較估價高約7%。

持貨9年 帳面微賺約10萬

翻查資料，原業主於2016年12月以約600萬元購入單位，持貨9年轉售，帳面輕微獲利約10萬元。但若計入稅款及佣金等蝕費，料業主明賺暗蝕。