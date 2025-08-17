孝順兒女入市　610萬購倚嶺南庭予父母養老　九年僅升10萬│多圖

撰文：李煥好
出版：更新：

近期息口趨低，不少買家趁機入市。屯門倚嶺南庭一伙三房套單位獲區內客垂青，斥610萬元購入單位予父母居住養老，呎價約8,322元。原業主持貨9年，帳面微賺10萬元離場。但若計入使費，料業主明賺暗蝕。

利嘉閣地產高級經理陳志偉表示，上述成交單位為倚嶺南庭中層H室，實用面積約733平方呎，屬三房一套間隔，望內園景。

⇊倚嶺南庭中層H室⇊

+2

買樓予父母養老　成交價較估價高約7%

代理透露，新買家為區內客，計劃買入物業供父母養老。該買家心儀單位間隔四正，屋苑環境清幽，適合長者居住，於是決定入手，終以610萬元成交，呎價約8,322元。

據放盤相片可見，單位內籠新淨，裝修企理。參考恒生銀行網上物業估價，該單位估價為570萬元，即單位最新成交價較估價高約7%。

持貨9年　帳面微賺約10萬

翻查資料，原業主於2016年12月以約600萬元購入單位，持貨9年轉售，帳面輕微獲利約10萬元。但若計入稅款及佣金等蝕費，料業主明賺暗蝕。

屯門倚嶺南庭。（資料圖片）
BLUE COAST II加價2%加推60伙　同步削優惠1%　兩房入場費932萬調查｜香港樓價連續15年全球最難負擔　不吃不喝14.4年才付清樓價平安人壽前CEO 2400萬沽北角乘龍閣　罕見高估價26%賣　創4年新高旺角半契唐樓48萬拍出　5客爭搶高1.6倍　阿哥鬥完氣12年僅賺3萬息口及樓價回落　廿四孝父母趁機入市　690萬買朗城滙留愛兒自用
香港樓市
二手樓成交
屯門區樓市