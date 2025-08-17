九龍塘畢架山花園三房套890萬沽　上手持貨6年　倒蝕三成走！

近年樓市調整，貴價樓亦難逃蝕讓。九龍塘筆架山花園一伙三房套單位，最新以890萬元沽出，呎價9,834元。據悉，原業主於6年前買入單位，現沽貨帳面慘蝕390萬元，樓價大貶三成。



中原地產高級分區經理麥少基表示，上述成交單位為畢架山花園19座中低層D室，實用面積905平方呎，採三房套房間隔，單位座向西南方，享開揚都市景。據悉，單位最新以890萬元沽出，呎價9,834元。

較同類單位賣平約3.8%

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為19座高層D室，座向及面積間隔相同，於去年7月初以925萬元沽出，呎價10,221元。換言之，同類單位的成交價於過去近一年內跌價約3.8%。

成交單位為畢架山花園19座中低層D室，實用面積905平方呎，採三房套房間隔。（代理圖片）

持貨六年帳蝕近四球 樓價貶值三成

翻查資料，原業主於2019年3月以約1,280萬元購入單位，持貨6年沽出，帳面需蝕讓390萬元離場，單位期內貶值三成。