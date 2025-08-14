筲箕灣新盤傲華開放式月租1.43萬 業主年初入市即享4.3厘回報
撰文：李明珠
出版：更新：
租金指數再創高位，部分新盤業主成功賺取高回報。筲箕灣新盤傲華一伙開放式單位，最新以月租1.43萬元租出，呎租65元。據悉，業主於今年2月才入市，持貨僅半年即享4.27厘租金回報。
美聯物業高級區域經理周永業表示，該單位為中層C室，實用面積約220平方呎，開放式間隔。據悉，單位放租後迅速獲同區租客垂青，新租客鍾情屋苑屬新樓，最終以月租1.43萬元成交，折合呎租約65元，業主於今年初入市，是次租金回報逾4厘水平。
今年一手買入、租金回報達4.27厘
代理指，屋苑樓齡淺及交通方便，加上暑期屬租務旺季，因此租務需求殷切。
業主於2025年2月以約402萬元一手購入單位，持貨約6個月，若最新租金計算，租金回報達4.27厘水平。
