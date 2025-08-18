將軍澳君傲灣兩房內園戶706萬沽　上手持貨7年　樓價蝕走13%|多圖

樓價近年續跌，不少早年高價買入的業主需蝕讓離場。將軍澳君傲灣一伙兩房單位，最新以706萬元沽出，呎價14,036元。原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓109萬元或13%。



中原地產高級分行經理關偉豪表示，上述成交單位為君傲灣2座中層A室，實用面積503平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向東方，外望開揚內園景致。據悉，單位最新以706萬元沽出，呎價14,036元。

↓↓君傲灣2座中層A室↓↓

+ 8

較上月同類單位賣貴21萬

據放盤相片可見，單位狀態新淨，裝修企理，廚房基本家電齊備。參考對上一宗成交個案，涉及單位為2座高層A室，座向及面積間隔相同，於上月底以685萬元成交，呎價13,511元。換言之，該單位最新成交價較同類單位高21萬元或約3.1%。

持貨7年帳蝕逾一球 樓價貶值13%

翻查資料，原業主於2018年5月以815萬元購入單位，持貨7年，現沽貨帳面需蝕讓109萬元離場，單位期內貶值13%。