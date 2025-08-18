將軍澳君傲灣兩房內園戶706萬沽 上手持貨7年 樓價蝕走13%|多圖
撰文：李煥好
出版：更新：
樓價近年續跌，不少早年高價買入的業主需蝕讓離場。將軍澳君傲灣一伙兩房單位，最新以706萬元沽出，呎價14,036元。原業主於7年前買入單位，帳面蝕讓109萬元或13%。
中原地產高級分行經理關偉豪表示，上述成交單位為君傲灣2座中層A室，實用面積503平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向東方，外望開揚內園景致。據悉，單位最新以706萬元沽出，呎價14,036元。
↓↓君傲灣2座中層A室↓↓
+8
較上月同類單位賣貴21萬
據放盤相片可見，單位狀態新淨，裝修企理，廚房基本家電齊備。參考對上一宗成交個案，涉及單位為2座高層A室，座向及面積間隔相同，於上月底以685萬元成交，呎價13,511元。換言之，該單位最新成交價較同類單位高21萬元或約3.1%。
持貨7年帳蝕逾一球 樓價貶值13%
翻查資料，原業主於2018年5月以815萬元購入單位，持貨7年，現沽貨帳面需蝕讓109萬元離場，單位期內貶值13%。
外籍家庭心儀單位全屋翻新 斥5.9萬租柏傲山三房套 回報約2.7厘Ken Sir呂宇健再短炒成功 330萬沽荃灣中心 五個月炒高近21%！投資者羅守輝1.04億平買山頂洋房 呎價不足3萬 低市價至少45%筲箕灣新盤傲華開放式月租1.43萬 業主年初入市即享4.3厘回報十年長揸都輸！匯景花園三房套劈兩成至880萬沽 上手帳蝕18萬