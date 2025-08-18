為求容易放售　業主拆散黃埔花園相連戶分開賣　終勁賺940萬

市場有業主為加快放售速度，罕見將相連單位重新分拆出售。紅磡黃埔花園一伙相連單位最新遭重新分間放售，分別以830萬元及650萬元沽出，呎價為12,205元及12,922元。原業主早於2000年同時購入兩伙單位並打通為一伙相連戶，現帳面獲利940萬元，賺幅達1.7倍。



市場消息表示，涉及的兩伙單位為黃埔花園5期8座G室及H室，分別為三房及兩房間隔，實用面積680平方呎及503平方呎。據悉，原業主早年將兩伙單位打通成相連戶，並令單位的廚房空間增加。其後原業主曾有意將此相連戶放售，惟一直未獲承接。

因此為了加快售出，業主近月將2個單位重新分間成獨立單位放售，最終於分別以830萬元及650萬元沽出，折合呎價為12,205元及12,922元，合共套現1,480萬元。

持貨25年帳面勁賺940萬

資料顯示，屋苑上月平均成交呎價為12,642元，與是次售出的兩伙單位成交呎價相若，可見是次單位合乎近期市價。

原業主於2000年以540萬元同時購入兩伙單位，持貨25年現轉手，帳面大幅獲利940萬元，單位期内升值1.7倍。