馬鞍山迎海四房連車位2100萬沽 上手持貨7年、仍帳蝕414萬
撰文：李煥好
出版：更新：
近年樓市持續調整，部分高位入市的業主需蝕讓離場。馬鞍山迎海一伙四房套單位，新近以2,100萬元連車位沽出，呎價15,108元。業主持貨7年，帳蝕414萬元或16%。
世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣表示，上述成交單位為迎海25座中層A室，實用面積1,390平方呎，屬四房兩套連工人套房間隔。據悉，單位放盤9個月，原叫價2,280萬元，最新減價減180萬元至2,100萬元連車位承接，減幅7.9%，呎價15,108元。
參考銀行對該物業的網上估價，恒生網上估價為1,967萬元，而中銀網上估價為2,221萬元，即該單位於銀行估價範圍內成交。
持貨7年帳蝕414萬元
翻查資料，原業主於2018年1月以2,514萬元購入單位，持貨7年至今易手，帳面虧蝕414萬元，單位期內跌幅16%。
