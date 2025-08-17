收租客換貨沽樓！670萬賣沙田碧濤花園三房 帳面勁賺近三球
撰文：李煥好
出版：更新：
近期樓市氣氛改善，二手成交持續。沙田碧濤花園一伙三房單位最新以670萬元成交，呎價10,198元。原業主早於16年前買入單位，一直作收租之用，現沽貨帳面大幅獲利282萬元或72.7%。
中原地產副區域營業董事吳焯誠表示，上述成交單位為碧濤花園2期富臨閣高層A室，實用面積657平方呎，屬三房間隔。據悉，原業主多年前一手買入單位，一直作收租用途，近日有意換貨，故將單位以700萬元放售。
新買家曾為屋苑住戶 現斥670萬承接單位
而新買家為用家，曾居於碧濤花園，向來鍾情屋苑居住環境，近日考慮置業即鎖定碧濤花園。該買家睇樓後認為單位間隔合適，內籠企理，故即場還價30萬元，終以670萬元承接單位，呎價10,198元。
業主持貨16年帳賺282萬
翻查資料，原業主於2009年尾以388萬元一手購入單位，持貨16年，現沽出帳面獲利282萬元，單位期間升值72.7%。
