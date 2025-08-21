買家為一原因斥700萬購大坑莊苑兩房　上手持貨7年　仍帳蝕約21%

二手樓市調整，部分早年高價購入的業主需蝕讓離場。大坑銅鑼灣道162號莊苑一伙兩房單位最新獲用家垂青。該買家心儀單位附企理裝修，最終斥700萬元承接單位，呎價約16,949元。原業主早於約7年前買入單位，帳面蝕讓約185萬元或約21%。



美聯物業首席高級營業經理盧浩表示，上述成交單位為莊苑中高層B室，實用面積約413平方呎，採兩房間隔，享維港煙花景觀。業主早前以約798萬元放盤，並吸引用家承接。

↓↓莊苑中高層B室↓↓

業主曾斥數十萬裝修 較同類單位賣貴約12.6%

代理透露，該買家鍾情單位可觀賞煙花景，並留意到原業主曾斥資數十萬元進行全屋裝修，故議價後以700萬元拍板成交，呎價約16,949元。據放盤相片可見，該單位狀態新淨，裝修企理。

參考屋苑對上一類同類型成交，涉及單位為莊苑高層B室，座向及面積間隔相同，於去年7月中以620萬元成交，呎價約15,012元。換言之，該屋苑同類單位的造價約一年間升約12.9%。

持貨7年 樓價跌近兩成

翻查資料，原業主於2018年初以約885萬元購入上述單位，持貨約7年，是次轉手帳面蝕讓約185萬元，樓價貶值約兩成。