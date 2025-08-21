買家為一原因斥700萬購大坑莊苑兩房 上手持貨7年 仍帳蝕約21%
撰文：李煥好
出版：更新：
二手樓市調整，部分早年高價購入的業主需蝕讓離場。大坑銅鑼灣道162號莊苑一伙兩房單位最新獲用家垂青。該買家心儀單位附企理裝修，最終斥700萬元承接單位，呎價約16,949元。原業主早於約7年前買入單位，帳面蝕讓約185萬元或約21%。
美聯物業首席高級營業經理盧浩表示，上述成交單位為莊苑中高層B室，實用面積約413平方呎，採兩房間隔，享維港煙花景觀。業主早前以約798萬元放盤，並吸引用家承接。
↓↓莊苑中高層B室↓↓
業主曾斥數十萬裝修 較同類單位賣貴約12.6%
代理透露，該買家鍾情單位可觀賞煙花景，並留意到原業主曾斥資數十萬元進行全屋裝修，故議價後以700萬元拍板成交，呎價約16,949元。據放盤相片可見，該單位狀態新淨，裝修企理。
參考屋苑對上一類同類型成交，涉及單位為莊苑高層B室，座向及面積間隔相同，於去年7月中以620萬元成交，呎價約15,012元。換言之，該屋苑同類單位的造價約一年間升約12.9%。
持貨7年 樓價跌近兩成
翻查資料，原業主於2018年初以約885萬元購入上述單位，持貨約7年，是次轉手帳面蝕讓約185萬元，樓價貶值約兩成。
和生圍「皇宮屋」地皮再轉軚 住宅伙數大削8成、擬建649幢洋房賭王三太陳婉珍3.25萬租出凱旋門 近年放租屋苑三單位、月收27萬何文田傲玟三房2710萬沽、上手狂蝕35% 創屋苑歷來最高蝕幅磁帶大王陳秉志沽貨 恒地系香港小輪2.6億購荃灣大鴻輝中心舖筆架山BEACON PEAK錄首宗租 高才6.38萬承租三房 回報不足3厘