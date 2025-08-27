無力還貸遭收樓 九龍塘秀麗園連車位2980萬推拍 低估值15%
撰文：李煥好
出版：更新：
銀主積極散貨，再於拍賣場低價出售物業。九龍塘秀竹園道秀麗園一伙頂層複式連天台單位，因業主無力償還財務公司借貸而淪為銀主盤。該單位連車位最新開價2,980萬元於今日進行拍賣。若以底價成交，呎價約11,228元，較估價低約14.9%。
黃開基拍賣行發言人表示，上述單位為秀竹園道秀麗園頂層複式連天台單位，實用面積約2,655平方呎，採五房雙套間隔並連一個車位。單位屬於銀主盤，將於周三透過黃開基拍賣行以交吉形式推拍，底價2,980萬元，折合呎價約11,224元。據放盤相片可見，單位空間闊落，裝修新凈企理，露台位置更設有樓梯直達天台。
↓↓秀麗園頂層複式連天台單位↓↓
無力還貸宣告破產 較估價低約一成半開拍
據瞭解，原業主以物業作抵押借貸，且屬於不限額貸款（ALL MONEYS）。換言之，除按揭貸款外，原業主於該銀行可能尚有其他債務。最終，原業主因無力償還而宣告破產，單位亦由銀行收回。該單位現時市場估值約3,500萬元，意味開拍底價較估值低約14.9%。
較8年前買入價低約23.2%
翻查資料，原業主於2017年2月斥3,880萬元購入單位，持貨約八年後最終遭收樓。以現時底價計算，較當年買入價帳面低約900萬元，樓價貶值約23.2%。
