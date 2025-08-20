葵涌銀主靚裝三房蝕4成推拍 連私人「平台」 但竟要爬窗先去到?
拍賣場持續有低價物業推出放售。葵涌華景山莊一伙三房銀主單位最新開價490萬元推拍，呎價6,940元。原業主於2021年買入單位，其後因破產被銀行沒收單位。現開價較買入價低出417萬元，單位大幅貶值超過四成半。
忠誠拍賣表示，上述單位為華景山莊16座低層A室，實用面積706平方呎，三房間隔，外望開揚市景。圖片可見，單位裝修新淨精緻，客廳亦安裝了組合櫃，估計業主買入時有作全屋裝修。單位屬銀主盤，近日開價490萬元推出拍賣場，折合呎價6,940元。
↓↓華景山莊16座低層A室↓↓
設有花槽平台、需透過客廳窗戶攀爬出去
值得留意的是，單位因位處低層，外面連有花槽空間，可儲物或晾曬衣物，當作普通平台之用。不過住戶通往該花槽時需透過客廳或睡房的窗戶攀爬出去。
業主破產淪銀主盤、低買入價46%
代理指，單位目前銀行估價為615萬元，即最新開價較估價低出125萬元或20%。
原業主於2021年以907萬元買入單位，其後因破產遭銀行沒收單位，淪為銀主盤。單位現推拍價較當年買入價低出417萬元，樓價於4年間大幅貶值約46%。
