屯門萬寶大廈短炒成功！不足半年炒貴5.8% 扣使費實賺約8.6萬走
撰文：李煥好
出版：更新：
近期樓市氣氛回暖，市場再錄短炒獲利個案。屯門萬寶大廈一伙兩房單位以約248.5萬元成交，呎價8,907元。原業主持貨不足半年，帳面獲利約13.5萬元或約5.8%。若計及使費，料實賺約8.6萬元。
利嘉閣地產高級經理陳志偉表示，上述成交單位為萬寶大廈高層G室，實用面積約279平方呎，屬兩房間隔，外望開揚景觀。據悉，新買家為區內客，心儀單位採光通風理想，加上屋苑配套完善及交通便捷，於是斥約248.5萬元承接單位，呎價約8,907元。
持貨不足半年 樓價炒高13.5萬
據該單位於銀行網上估值，恒生網上估價為245萬元，而中銀估價為265萬元，即該單位於估價範圍內成交。
翻查資料，原業主於今年3月以約235萬元買入單位，持貨不足半年帳面獲利約13.5萬元，樓價升約5.8%。若計入交易成交等使費，料實賺約8.6萬元。
