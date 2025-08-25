先機企業上環信德中心淪銀主貨　估值1.4億、低8年前購入價56%

寫字樓市場走勢向下，港島區甲級商廈淪為銀主盤，大幅蝕讓放售。由先機企業（0176）或相關人士持有的上環信德中心西座商廈單位，最新淪為銀主盤，由接管人委託代理指出，最新估值約1.4億元，呎價約1.4萬元，較當年購入價低約56%。



上述物業為上環信德中心西座15樓 1501、1502、1510、1511、1512A及1512B室，建築面積約10,011平方呎，物業大部份單位坐享開揚維多利亞港海景及城市景觀。

2017年買入價逾3.2億

業主為先機企業（0176）或相關人士，於2017年以逾3.2億元購入。物業最新估值約1.4億元，即估值較當年購入價低約56%。

高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，物業將以「現狀」交吉形式出售，截標日期為10月16日。