先機企業上環信德中心淪銀主貨 估值1.4億、低8年前購入價56%
撰文：蔡偉南
出版：更新：
寫字樓市場走勢向下，港島區甲級商廈淪為銀主盤，大幅蝕讓放售。由先機企業（0176）或相關人士持有的上環信德中心西座商廈單位，最新淪為銀主盤，由接管人委託代理指出，最新估值約1.4億元，呎價約1.4萬元，較當年購入價低約56%。
上述物業為上環信德中心西座15樓 1501、1502、1510、1511、1512A及1512B室，建築面積約10,011平方呎，物業大部份單位坐享開揚維多利亞港海景及城市景觀。
2017年買入價逾3.2億
業主為先機企業（0176）或相關人士，於2017年以逾3.2億元購入。物業最新估值約1.4億元，即估值較當年購入價低約56%。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，物業將以「現狀」交吉形式出售，截標日期為10月16日。
尋歡勝地重建！恒地香檳大廈B座申建單幢式酒店 提供159間客房紀惠湯文亮放售灣仔莊士企業大廈四層物業 每層意向價6000萬大鴻輝中環尚至醫療大樓全幢傳10億沽鷹君羅嘉瑞家族2.18億買中環皇九全層 呎價1.58萬、較高位跌7成上環干諾道西全幢商廈獲接管人推出放售 市值3.8億