荃灣愉景新城交吉不足12小時　專才客2.3萬零議價搶租　回報4.6厘

撰文：李煥好
暑假租賃熱潮，有專才加快租盤步伐。荃灣愉景新城一伙三房單位以月租2.3萬元放租，一名內地專才在其他兩組客人出價競爭的情況下，「零議價」成功承租，呎租約35.5元。業主於27年前購入該單位，現時租金回報率約4.6厘。

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，上述租賃單位為愉景新城5座鳯凰層戶，實用面積648平方呎，屬三房間隔。據了解，業主與原租客完成交樓手續後，當晚即以月租2.3萬元重新放租，翌日早上已有三組客人睇樓，其中兩組更即時還價。

最終單位由該專才客「零議價」成功搶租，並即時起租，實用呎租約35.5元。據相片可見，單位狀態良好，空間寬敞，全屋鋪設木地板。

↓↓愉景新城5座鳯凰層戶↓↓

業主1998年買入單位　現享約4.6厘回報

資料顯示，業主於1998年以約606.1萬元購入單位，按目前租金計算，租金回報率約4.6厘。鍾家豪補充，愉景新城本月暫錄13宗租賃成交，平均呎租約36元，較7月平均呎租約34元升近6%。

荃灣愉景新城。（資料圖片）
