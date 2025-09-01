九龍灣泰峯二手「第一滴血」　全新一房未住過！　一年半貶值36萬

樓價輕微回升，但部分入伙`新盤仍難逃蝕讓錄得「第一滴血」。入伙不足一年的九龍灣泰峯，屋苑錄得首宗二手成交，惟即錄蝕讓，一伙一房單位最新以512萬元沽出，呎價15,228元。原業主於去年一手買入單位，持貨一年多帳面蝕讓約36萬元，蝕幅約7%。



美聯物業分行營業經理李志雄表示，該單位為2B座中層C室，實用面積336平方呎，一房間隔。據悉，原業主買入後原打算作收租，收樓之後突然決定轉放售，因此單位從來未入住過。單位最初叫價540萬元推出放盤，其後主動下調至520萬元，最終近日成功獲新買家議價以512萬元沽出，折合呎價15,238元。

單位未曾入住狀態全新 保護膜、包裝紙原封不動

圖片可見，單位因從未有人入住過，狀態全新；連門柄及馬桶上的保護膜或包裝紙都是原封不動。

↓↓泰峯2B座中層C室↓↓

+ 2

屋苑首宗二手即蝕讓

資料顯示，屋苑於去年9月起入伙，是次單位屬屋苑首宗二手成交。代理指，目前單位市值租金為16,000元，以最新成交價計算，料新買家可享3.7厘租金回報。

原業主於去年4月以547.6萬元一手購入單位，至今持貨約1年半，帳面蝕讓36萬元，單位期内貶值6.5%。