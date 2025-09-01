市區納米樓勁蝕三成 曉悅開放式連租約288萬沽 買完即有5厘回報
納米樓錄大幅蝕讓，長沙灣曉悅一伙不足200平方呎的開放式戶，最新以連租約288萬元沽出，呎價14,922元。原業主於10年前買入單位，帳面蝕讓125萬元離場，蝕幅3成。
中原地產分行高級分行經理任展雄表示，是次成交為長沙灣曉悅高層D室，實用面積193平方呎，屬開放式間隔，座向東北，外望樓景。單位連租約以300萬元叫價放盤，放盤近3個月累減至288萬元沽出，呎價14,922元。
↓↓長沙灣曉悅高層D室↓↓
入市即有逾5厘租金回報
至於新買家見上述放盤位處高層及連租約放售，一入市即有逾5厘租金回報，相當吸引，即決定入市作投資收租用。
至於，原業主於2015年7月以約413萬元買入單位，持貨10年，現轉手帳面蝕讓125萬元，單位期內貶值3成。
