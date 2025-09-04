專才2.17萬租何文田加多利軒兩房 代理親自送訂內地、回報4.5厘
撰文：李煥好
近年香港政府積極招攬人才，帶動租務市場持續暢旺。何文田勝利道加多利軒一伙兩房單位，近日獲專才家庭垂青，以月租2.17萬元成交，呎租達61元。值得一提的是，為促成這宗交易，地產代理更親赴廣州遞交訂金。而業主則享4.5厘回報。
中原地產高級資深分區營業經理余社朝表示，上述租賃成交為加多利軒低層A室，實用面積353平方呎，採兩房間隔設計，配備開放式廚房及平台，可望街景。單位最終以月租2.17萬元成交，呎租61元。
親自送訂至廣州 業主享4.5厘回報
據瞭解，新租客為內地專才家庭客，為方便孩子在港讀書，決定租住單位。為促成是次成交，代理特意前往廣州遞送訂金，協助辦理租賃手續。翻查資料，業主於今年5月以580萬元買入單位，持貨短短三個多月即順利租出，可享4.5厘租金回報。
