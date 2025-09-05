私樓呎價買居屋？綠表客睇中一點　斥300萬購荃灣尚文苑開放式戶

隨著公屋富戶政策推出，綠表市場交投趨活躍。荃灣尚文苑一伙開放式單位新近獲綠表客垂青，該買家心儀單位附企理裝修，故以綠表價300萬元承接，呎價突破一萬元，已接近區內二手私樓水平。原業主持貨近五年，帳賺約97.3萬元或約48%。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交單位為尚文苑低層10室，實用面積292平方呎，屬開放式間隔。據悉，買家是同區公屋住戶，因政府收緊公屋富戶政策，加上欣賞屋苑樓齡較新，及單位附有靚裝，故議價後以綠表價300萬元承接單位，實用呎價約10,274元，貼近區內二手私樓水平。

持貨5年 帳面賺近一球

資料顯示，原業主2020年以202.7萬元購入單位，持貨近五年，帳面獲利約97.3萬元，樓價期內升值約48%。