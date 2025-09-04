業主未住過即破產 粉嶺山麗苑銀主盤150萬推拍、全屋清水無間隔
撰文：李煥好
近年經濟環境轉差，市場再現破產居屋銀主盤。位於粉嶺的半新居屋山麗苑，有一伙清水單位因業主破產而遭銀主接管，將於下周二（9日）進行拍賣，開價150萬元（居二市場價），呎價約5,226元，低估價逾兩成，而較六年前買入價折讓約6%。
環亞物業拍賣發言人指，上述單位為山麗苑C座（杏山閣）高層4室，實用面積約287平方呎，享有山景。單位將於下周二透過環亞拍賣行推出，底價150萬元（居二市場價），較目前190萬元的估價低約21%。若以底價成交，呎價約5,226元。
而業主於2019年11月斥約159.6萬元購入單位，如今拍賣開價較當年買入價低約9.6萬元，折讓幅度約6%。
業主購入即破產 全屋清水無間隔
據瞭解，業主因財務問題申請破產，資產隨即被接管，令單位淪為銀主盤。從放盤相片可見，單位維持清水交樓的原始狀態，不僅沒有任何裝修和傢俬，連基本間隔都未設置，仍為開放式格局。相信業主購入後尚未入住便已破產。
